Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Un mur d’escalade extérieur de 85 mètres de haut construit sur une usine 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4609 Karma: 5081

Danemark: le plus grand mur d'escalade du monde installé sur la façade d'une usine

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:22

Yazguen Re: Un mur d’escalade extérieur de 85 mètres de haut construit sur une usine 0 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 12042 Karma: 10140

Y a pas à dire le Danemark un point -> Il y a même une piste de ski sur le toit.Y a pas à dire le Danemark un point->

Contribution le : Aujourd'hui 16:20:09