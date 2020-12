Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek #1

Un piéton, avec un masque sous l'zen, met un énorme coup de pied dans le pare-choc avant d'une voiture suivi d'un geste amical à un carrefour de Toronto, au Canada.

Pedestrian Puts Foot to Bumper || ViralHog fuck doigt honneur





Pedestrian Puts Foot to Bumper || ViralHog fuck doigt honneur





Une poule apprécie moyen d'être filmée pendant qu'elle couve ses œufs.

Broody hen growling/ hissing





Broody hen growling/ hissing

Contribution le : 10/12 17:41:28

Variel Re: Piéton pas content 1 #2

On n'a pas le contexte.

On ne sait pas ce qu'il s'est passé avant.

C'est la faute du motard.

On ne sait pas ce qu'il s'est passé avant.

C'est la faute du motard.

Contribution le : 10/12 17:50:38

FMJ65 Re: Piéton pas content + Poule pas contente 0 #3

2. Exact : on voit pas qui est derrière, et surtout ce qui s'y passe ....

Contribution le : 10/12 18:49:03