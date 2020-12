Aide pour une requête MySQL

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11960 Karma: 4728

CrazyCow Ah mais non pardon, je croyais que les ID identifiaient une personne dans ton modèle, mais j’ai mal lu : ils identifient une occurrence de test !



Il serait propre d’avoir un identifiant de personne dans ta table qcm.



En son absence, tu peux remplacer tous les « group by ID » par un « group by Lastname ». Mais ça ne fonctionne plus si tu as plusieurs personnes avec le même nom. D’où l’intérêt d’avoir recours à un id pour les identifier.



Donc :



select ID, Lastname, Firstname, ifnull(passed.last_date, failed.last_date) as Date, ifnull(passed.last_score, failed.last_score) as Score from qcm left join (select ID, substring_index(group_concat(Date order by Date desc), ",", 1) as last_date, substring_index(group_concat(Score order by Date desc), ",", 1) as last_score from qcm where Score >= 80 group by Lastname) as passed using(ID) left join (select ID, substring_index(group_concat(Date order by Date desc), ",", 1) as last_date, substring_index(group_concat(Score order by Date desc), ",", 1) as last_score from qcm where Score < 80 group by Lastname) as failed using(ID) group by Lastname order by Lastname



