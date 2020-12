Si j'avais autant d'argent que Jeff Bezos (Amazon) - Parodie CollegeHumor

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3708 Karma: 9485

Petite vidéo bien sympathique, qui mets en perspective la fortune du patron d'Amazon Jeff Bezos :



If I Had the Money That Bezos Had



(désolé pour les anglophobes !!!!)

Contribution le : Aujourd'hui 08:32:08