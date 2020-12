Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek #1

Une nouvelle vidéo "Les réunions" avec Cyprien, Ludovik et Julien Josselin.

LES RÉUNIONS 5





LES RÉUNIONS 5



Scènes coupées et bétisier :





Les réunions 5 - SCÈNES COUPÉES & BÊTISIER



Cedub #2

En la regardant ce matin, je me suis étonné de 2 choses.

Ne pas voir de pub + ne pas le voir en top tendance..



Tiens, maintenant, il y a des pubs.. et il est #1 tendance..!! (A nous la moula..!!)



Loom- #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6259 Karma: 2617 C'est surtout le bêtisier qui m'a fait rire sur la moitié du 2 ieme épisode ,ça reste sympa.



Avec Ludovic et Julien sa va mais Cyprien pas possible avec moi ça ne passe pas .

