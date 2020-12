Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Pillage dans une boutique Moncler à Paris 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43105 Karma: 19287







Sarah-Lou Cohen - Doc ⁦@BFMTV⁩ Ce vol incroyable cet après-midi. Une dizaine d’individus dérobent des doudounes devant des vendeurs médusés Hier, une dizaine d'individus a volé des doudounes dans la boutique de luxe Moncler à Paris. Le montant du préjudice est estimé à 40 000 euros. Les voleurs ont été interpellés.Sarah-Lou Cohen - Doc ⁦@BFMTV⁩ Ce vol incroyable cet après-midi. Une dizaine d’individus dérobent des doudounes devant des vendeurs médusés

Contribution le : Aujourd'hui 11:20:04

LeFreund Re: Pillage dans une boutique Moncler à Paris 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3714 Karma: 9537 Je suis quand même stupéfait par la passivité totale du personnel de vente... Ils auraient pu sortir de la boutique en courant et appeler la police, les enfermer dedans, aller se cacher...

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:12

Ubbos Re: Pillage dans une boutique Moncler à Paris 0 #4

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 896 Karma: 660 Ben au moins c'est propre, pas de blessés, c'est l'essentiel, ils n'avaient peut être pas d'arme mais à 10, aucune chance et aucune raison de s'interposer (pour des fringues j'entends).

Contribution le : Aujourd'hui 11:36:01