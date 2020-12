Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix Portrait d'un artiste contemporain de Ménilmontant

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 145 Salut à tous, je vous présente mon dernier portrait, celui d'un artiste "complet" (mais qui se dit toujours incomplet), nommé Christophe Vanderzell. Il est peintre, photographe, plasticien... Une vidéo qui s'adresse aux amoureux de l'art contemporain, et même à l'art en général.





DOCUMENTAIRE #15: Christophe Vanderzell, et pourquoi pas ?? (www.videaste.eu)

Contribution le : Aujourd'hui 13:49:20

-Flo- Re: Portrait d'un artiste contemporain de Ménilmontant

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11965 Karma: 4735 Désolé, j’ai coupé très vite. C’est le genre de personnage qui a le don de m’exaspérer en quelques secondes. C’est épidermique, je ne peux pas lutter contre.

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:23

lebibix Re: Portrait d'un artiste contemporain de Ménilmontant

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 145 -Flo- Y'a pas de soucis Il ne faut pas se forcer. Y'a pas de soucisIl ne faut pas se forcer.

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:20