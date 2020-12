Des salariés mécontents mettent à sac leur usine en Inde

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11969 Karma: 4743

Il s’agit de salariés de l’entreprise Wistron, un sous-traitant d’Apple intervenant dans la chaîne de fabrication des iPhones.



Leur mécontentement aurait pour origine le non paiement des salaires qui leurs sont dûs.





Workers attack / employees attack on Wistron company in Kolar





Workers attack / employees attack on Wistron company in Kolar





Workers attack / employees attack on Wistron company in Kolar





PROTEST IN WISTRON COMPANY TODAY AT NARASAPURA

Contribution le : Hier 23:55:28