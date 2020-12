Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68536 Karma: 31025 Un propriétaire découvre l'état de sa maison après le départ du locataire.

Je crois qu'il aimait bien la bière





Evicted Tenant Left Behind a Pile of Personal Items || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:15:13

Adr1enb Re: Quand ton locataire aimait bien la bière 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8065 Karma: 1594 Sur à 100% que c'est un fake pour faire un buzz Bud Light.

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:35

Variel Re: Quand ton locataire aimait bien la bière 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12651 Karma: 4474 Et en plus, il ne les a pas bues, elles sont encore bouchées…

Contribution le : Aujourd'hui 11:38:52