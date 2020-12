Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund C'est normal en Russie + un chat dans un panier + ne pas s'approcher trop du bord 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3726 Karma: 9554 Deux danseuses de pole-dance dans une camionnette en Russie :

Vous navigateur est trop vieux



Un chat rentre dans un panier et attrape sa queue :

Vous navigateur est trop vieux



Attention à ne pas s'approcher trop du bord de cette falaise en Norvège :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:09