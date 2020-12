Options du sujet Imprimer le sujet

babcool Makatea Vertical Adventure : Escalade en Polynésie 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 49



Makatea Vertical Adventure - Petzl



(y'a des passages en anglais mais les sous titres sont dispo)



Petit résumé du projet qui est passé à la télé :



Escalade : à l’assaut de Makatea





Pour info, Makatea est une ile qui est sorti de terre suite a un évènement volcanique (ou géologique, pas sur). Du coup elle est entourée de grandes falaises parfaite pour faire de l'escalade



https://fr.wikipedia.org/wiki/Makatea_(%C3%AEle)



Contribution le : Aujourd'hui 15:40:50