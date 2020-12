Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Les livraisons par drone, c'est pas encore ça... + chats techno

Les livraisons par drone, c'est pas encore ça... la preuve :

Bonus, chats techno (certainement déjà passé) :

Bonus2, un chat qui dit nein*

*non en allemand

Contribution le : Aujourd'hui 18:22:54

Variel Re: Les livraisons par drone, c'est pas encore ça... + chats techno

+1 .

Je ne sais pas ce qu'elle avait commandé, mais elle a gagné un drone. La 1/ mériteJe ne sais pas ce qu'elle avait commandé, mais elle a gagné un drone.

Contribution le : Aujourd'hui 19:31:45