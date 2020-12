Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Il sauve un homme de la noyade pendant que d'autres filment (Libsonne, Portugal)

Il sauve un homme de la noyade pendant que d'autres filment (Libsonne, Portugal) :

Le monsieur est actuellement à l’hôpital.

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:51