Options du sujet Imprimer le sujet

espalemit Un antivax se fait vacciner de force contre le COVID 1 #1

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 857 Karma: 558







(désolé pour le titre, j'ai zéro contexte) (désolé pour le titre, j'ai zéro contexte)

Contribution le : Aujourd'hui 01:11:29