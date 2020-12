Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell mon ami blanc (pub satirique?) 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4620 Karma: 5102

Mon ami Mathieu





Mon ami Émile





Mon amie Marie-Philippe





Mon amie Mimi





Mon ami Xavier



source Mon ami MathieuMon ami ÉmileMon amie Marie-PhilippeMon amie MimiMon ami Xavier

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:17

gazeleau Re: mon ami blanc (pub satirique?) 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3012 Karma: 2504 OUais, mais non, le racisme anti-blanc ça existe, bla bla bla



Ces parodies prouvent qu'on est tellement loin ! Citation :Ces parodies prouvent qu'on est tellement loin !

Contribution le : Aujourd'hui 08:56:06

Kahax Re: mon ami blanc (pub satirique?) 0 #4

Je m'installe Inscrit: 11/07/2006 18:16 Post(s): 221 J'ai trouvé ça drôle, je considère ça comme de la satire en effet !



Le racisme anti-blanc n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie mais c'est une manière humoristique de l'aborder.

Contribution le : Aujourd'hui 09:07:37