LeFreund Une vache sur un aéroport donne du fil à retordre à la police de Tampa (Floride, USA) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3736 Karma: 9585 Une vache sur un aéroport donne du fil à retordre à la police de Tampa (Floride, USA)



Police catch cow at Airport in Tampa | December 12, 2020



A noter qu'elle n'a pas été abattue car comme vous pouvez le constater elle est toute blanche*



















*ceci est un blague, humour noir, les images proviennent d'une caméra thermique

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:53