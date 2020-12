Micheal Reynolds, l'architecte qui fait des maisons recyclées

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8277 Karma: 7279







L'architecte Michael Reynolds utilise des déchets (cannettes, pneus, etc) pour fabriquer des maisons.



Il dit une connerie dans cette vidéo : ce n'est pas vrai qu'il y a plus de pneus que d'arbres sur terre.^^





Pour aller un peu plus loin :





Entrevue complète- Earthships, English/Français - Michael Reynolds, Rohan Guyot Sutherland







