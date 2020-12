Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Vol en Curtiss Pusher 1 #1

Help Desk



Un homme effectue un vol dans un ancien avion, un Curtiss Model D (appelé aussi Curtiss Pusher).



La vidéo originale montrant le vol de 30 minutes :





Curtiss Pusher - Full Flight - Uncut Kermie Cam

