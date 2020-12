Poils de tête avec ses poils de jambes + Tortue de mer vs Requin

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43120 Karma: 19323

Un adolescent utilise ses poils de jambes pour se faire une magnifique barbe digne des plus beaux hipsters.





Teenager Uses His Leg Hair To Create A Beard





Une tortue de mer est attaquée par un requin-tigre près d'un bateau de pêcheurs naviguant au large des Abacos, aux Bahamas.





Fishermen Save Sea Turtle From Jaws Of Tiger Shark

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:25