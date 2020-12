Options du sujet Imprimer le sujet

Mully 30 recommandations de film 3 #1

30 recommandations - Compilation "Un jour un film" [HORS-SÉRIE]



Salut !

Voici une compilation de 30 recommandations de film que j'ai faites il y a peu (+ un bonus), ça peut vous donner des idées de films à découvrir ou redécouvrir.

La vidéo est chapitrée, pour aller plus facilement voir une présentation de film en particulier, mais vous pouvez aussi la regarder du début à la fin.

LeFreund Re: 30 recommandations de film 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3740 Karma: 9607 Mully ha... je l'ai vue à midi, j'ai hésité à la poster ha... je l'ai vue à midi, j'ai hésité à la poster

Skwatek Re: 30 recommandations de film 1 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43123 Karma: 19326 LeFreund : Ça fait déjà plusieurs fois. Aie confiance ! : Ça fait déjà plusieurs fois. Aie confiance !

Mully Re: 30 recommandations de film 1 #4

@LeFreund a écrit:

@Mully ha... je l'ai vue à midi, j'ai hésité à la poster :-P

Ahah c'est gentil !

J'ai vu que tu ne l'avais pas fait, alors je m'en suis chargé ! Citation :Ahah c'est gentil !J'ai vu que tu ne l'avais pas fait, alors je m'en suis chargé !

