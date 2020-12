Les différentes réactions sur Cyberpunk (dans le style Les réunions de Cyprien)

Je viens d'arriver Inscrit: 13/12 21:32:28 Post(s): 1





Je souhaitais vous partager la vidéo d'un youtubeur que je suis depuis quelques temps maintenant et qui s'amuse à réagir à Cyberpunk à la manière de Cyprien lol







Pensée émue pour les joueurs de Xbox One 2013 T_T



Et sinon, je vous invite à regarder son test de Assassin's Creed Valhalla qui m'a fait tant rire par la vidéo que par les nombreux bugs du jeu haha



A+ la team ! Bonjour à tous les Koreusiens !!Je souhaitais vous partager la vidéo d'un youtubeur que je suis depuis quelques temps maintenant et qui s'amuse à réagir à Cyberpunk à la manière de Cyprien lolPensée émue pour les joueurs de Xbox One 2013 T_TEt sinon, je vous invite à regarder son test de Assassin's Creed Valhalla qui m'a fait tant rire par la vidéo que par les nombreux bugs du jeu haha https://www.youtube.com/watch?v=uuaicvaZQeM A+ la team !

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:05