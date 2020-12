Options du sujet Imprimer le sujet

vince1612 Maman, j'ai raté le test (parodie Maman, j'ai raté l'avion) 1 #1

Lien vidéo Facebook





Maman, j'ai raté le test !



Maman, j'ai raté le test !

Kevin ne peut pas partir en vacances de Noël en raison de son test covid, seul à la maison et bruyant, il alerte deux policiers qui pensent que les restrictions ne sont pas respectées dans la maison...

