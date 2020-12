Options du sujet Imprimer le sujet

Pacolito That's real YODEL - Ukrainian Yodeler Sofia Shkidchenko 3 #1

ça envoie du pâté !

That's real YODEL - Ukrainian Yodeler Sofia Shkidchenko, 14





That's real YODEL - Ukrainian Yodeler Sofia Shkidchenko, 14

mahad Re: That's real YODEL - Ukrainian Yodeler Sofia Shkidchenko 0 #3

@choufleur a écrit:

Elle a des bagues aux dents ?



Et des Converse aux pieds ! Citation :Et des Converse aux pieds !

Smadgib Re: That's real YODEL - Ukrainian Yodeler Sofia Shkidchenko 0 #7

Je suis accro Inscrit: 25/03/2018 00:04 Post(s): 1492 Karma: 1883 Et talentueuse!



Mais alors ce clip est totalement kitsch, je crois que c'est le même compositeur:



