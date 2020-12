Ineos, le nouveau bateau pour le america's cup

Options du sujet Imprimer le sujet

Ineos le nouveau bateau de l'équipe britannique qui concourra pour la prochaine coupe de l'America en mars 2021.

Pour cette nouvelle édition, on abandonne les multicoque pour revenir au monocoque, mais bien entendu, la révolution des foils est toujours présente. Plus que jamais. Un bateau vraiment très impressionnant.

