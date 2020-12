Un père de famille tabassé en voulant récupérer la moto volé de son fils

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 3330 Karma: 4721

/!\ Images violentes /!\









Citation : Selon les premiers éléments de l'enquête, le quinquagénaire se serait rendu dans ce quartier avec son fils de 16 ans après que ce dernier s'est fait voler sa moto par plusieurs individus quelques heures plus tôt sur la commune de Bouguenais, à un peu moins d'une dizaine de kilomètres.



"Une connaissance a alerté l'adolescent et son père pour leur dire que leur deux-roues avait été vu Château de Rezé. Une fois sur place, le père et son fils ont retrouvé la moto entourée de plusieurs individus, poursuit la source. Quand ils ont voulu la récupérer, une vingtaine de personnes sont sorties des immeubles pour s'en prendre à eux. Le fils a pris la fuite mais le père, handicapé à 20% et marchant avec des béquilles a été la cible de coup de pieds, de coups de poing et de jets de pierre au niveau du visage".



Un homme de 52 ans passé à tabac en voulant récupérer un deux-roues volé un peu plus tôt LCI Citation :

