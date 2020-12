Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Road rage avec un tracteur + vache coincée + magie avec les mains 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3927 Karma: 3385 Le conducteur d'une berline allemande d'une marque bien connue semble avoir été agacé par la lenteur d'un tracteur et veut le lui faire savoir une fois l'avoir dépassé en freinant pile devant lui, chose qu'il va regretter, n'ayant pas pris en compte la différence de gabarit entre les deux véhicules.



Vous navigateur est trop vieux





Un bovin a réussi à se retrouver coincé dans un genre de cuve ou de plot en plastique et essaye de s'en dégager



Vous navigateur est trop vieux





Un tour de magie réalisé avec les même donne l'impression de voir une main traverser l'autre



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:22

Variel Re: Road rage avec un tracteur + vache coincée + magie avec les mains 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12702 Karma: 4494 Surzurois 1/ C'est pas une berline mais un break… et un con.



2/ Le bœuf qui voulait aller dans sa niche.



3/ @FMJ65 Espèce d'éculé ! 1/ C'est pas une berline mais un break… et un con.2/ Le bœuf qui voulait aller dans sa niche.3/ @Espèce d'éculé !

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:12