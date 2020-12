Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un camion provoque un accident

Webhamster

Un camion provoque un accident à Monterrey, Mexique





Truck Involved in Multiple Accidents on Highway || ViralHog

Aujourd'hui 15:21:07

Variel Re: Un camion provoque un accident

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12709 Karma: 4497 Pas compris la coupure au milieu de la vidéo.

Ou alors pas compris la 1ère partie.

Aujourd'hui 16:33:37