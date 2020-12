Options du sujet Imprimer le sujet

'Simply Beautiful': Morning Frost Creates Complex Patterns on Arkansas Driver's Windshield

Re: C'est beau un pare brise gelé !

(pour ceux qui ne sauraient pas : s'il y a des micro-fissures, il y a toutes les chances que ça devienne des méga-fissures !) Et là tu mets le dégivrant à fond ....(pour ceux qui ne sauraient pas : s'il y a des micro-fissures, il y a toutes les chances que ça devienne des méga-fissures !)

Re: C'est beau un pare brise gelé !

surtout quand tu balance de l'eau chaude pour dégivrer plus vite... Citation :surtout quand tu balance de l'eau chaude pour dégivrer plus vite...

