Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68647 Karma: 31101

Des singes plongent d'un arbre à Ocala, Floride





Rhesus Monkeys Leap from Trees into River || ViralHog



Compétition de cris entre un homme et un perroquet





Macaw and Man Have a Screaming Competition || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:34:51