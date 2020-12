Options du sujet Imprimer le sujet

Smadgib Le Père Noel arrête un trafiquant de drogue 1 #1

Je suis accro Inscrit: 25/03/2018 00:04 Post(s): 1495 Karma: 1883

Au Pérou, ces policiers se sont déguisés en père Noël et en elfe pour arrêter un dealer présumé

Contribution le : Aujourd'hui 14:04:09

Ubbos Re: Le Père Noel arrête un trafiquant de drogue 0 #2

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 906 Karma: 661 En lançant la vidéo, j'mattendais à voir l'interpellation survenir dans un centre commercial. M'enfin là, on dirait qu'ils ont juste rushé la porte à coup de masse.



Ou alors le père noel en défonçant la porte voulait juste balancer un "alors t'as pas été sage cette année?!"

Contribution le : Aujourd'hui 14:14:53