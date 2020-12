Musique avec des télévisions - Musique avec des cloches - Musique avec une Vielle à roue

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3944 Karma: 2153



電磁祭囃子 in NEO TOKYO 2020

Un groupe japonais fait de la musique en utilisant différents appareils électriques.





Concerto per campanelli di Sarah Juhasz

Sarah Juhasz interprète "Sonnent les cloches", traditionnellement chanté a capella, elle le joue ici, avec des cloches.





5 System of a Down riffs on hurdy gurdy

5 riffs de System of a down joué à la Vielle à roue.

Contribution le : Aujourd'hui 15:05:18