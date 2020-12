J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8079 Karma: 3497

On n'a pas encore fini l'année et il faudrait en plus se farcir une récap !?



...Bon, ok, je vais essayer...



Quelques belles images, mais ça me rappelle le réveillon fin 1991, avec les images de la guerre en Irac, de la guerre en Croatie, et tout le négatif qui s'était passé cette année là.

C'était d'un triste !



Non merci.

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:46