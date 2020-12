Options du sujet Imprimer le sujet

Transformer un château d'eau en maison + véhicules insolites

Insolite : il transforme un château d'eau en maison





12 Unique Vehicles you didn’t know Exist ▶3

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 2176 Karma: 595 ouais j'avais vue la vidéo sur le château d'eau et je trouve que pour faire un logement airbnb c'est au top. par contre je suis curieux de voir le résultat final à tt les étages et les moyens d'acces

Je m'installe Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 393 Karma: 258 1/ pour le coup j'aurais aimé voir un peu plus de l'intérieur, genre l'escalier ou même l'agencement. Et le commentateur il est sous xanax ou quoi ?

