Nouveau casque VS covid version DaftPunk ^^

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 2177 Karma: 596





Article de 20 min sur le sujet Lancée le 19 novembre dernier, la campagne Kickstarter du casque intégral anti-Covid a atteint son objectif de 20.000 dollars en seulement cinq heures. Elle dépasse aujourd'hui les 270.000 dollars

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 909 Karma: 662 Je ne comprends pas en quoi c'est un argument le "protéger son anonymat".



C'est vraiment devenu une préoccupation de nos jours et c'est moi qui suis à la ramasse?

