MusicMan Le Swing des CRS 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 21/01/2013 02:49 Post(s): 2707 Karma: 1581 Je suis tombé sur cette vidéo que j'ai trouvé plutôt sympas !



C'est drôle à quel point notre cerveau donne l'impression que le chef chante dès qu'il y a une trompette sur sa voix !





zoondoz Re: Le Swing des CRS 0 #2

Je m'installe Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 439 Karma: 145 Le reportage semble dater un peu mais c'est vrai que ça rend bien.

La traduction en anglais est assez approximative, non ?

