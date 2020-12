Options du sujet Imprimer le sujet

Tristoise [CLIP] Valhalla - Origine 1 #1

Je m'installe Inscrit: 05/11/2011 07:55 Post(s): 406 Karma: 525 Bonjour à tous,



Avec mon groupe nous avons réalisé le clip de notre chanson Valhalla. Nous avons eu la chance de tourner avec une jolie troupe de vikings et de chevaliers. On aimerait bien avoir vos retours sur ça :





Origine - Valhalla



Pour ceux qui sont dans le Sud, nous jouerons cette chanson (entre autres) en version symphonique avec un grand orchestre le 20 février à Aix-en-Provence au 6MIC. Si la situation nous le permet...



Merci à tous !

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:30 _________________

Pourquoi jouer tant de notes quand il s'agit de jouer les plus belles - Miles Davis