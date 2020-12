Options du sujet Imprimer le sujet

Barbatos Sauvetage d'une famille à Orlando (USA) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 21/11/2014 13:42 Post(s): 3749 Karma: 15450 Sauvetage d'une famille dont la voiture s'est retournée dans un ruisseau à Orlando (USA)





Orlando police officers help firefighters rescue family in submerged vehicle

Contribution le : Aujourd'hui 22:48:28