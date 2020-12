Cyberpunk 2077 est moins bon que GTA 5

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1277 Karma: 3142

Voici des vidéos comparatives entre Cyberpunk 2077 et GTA V.

La physique, les animations et surtout l'IA étaient meilleures dans GTA V.





GTA 5 is better than Cyberpunk 2077





GTA 5 is better than Cyberpunk 2077 (PART 2)

Contribution le : Aujourd'hui 12:50:55