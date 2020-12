Pourquoi ne faisons-nous pas tous cela? Poivrons infinis

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 750 Karma: 501

Meph974 La nature m'émerveille toujours



donc ça simplifie la chose.



Pour le poivron je ne sais pas.



Pour les arbres fruitiers il me semble que la pollinisation doit se faire par les insectes.

Et quand on veut que ce soit plus efficace

Où, comme pour certains pommiers de Chine



Perso j'ai toujours la fenêtre de la cuisine entre ouverte (j'adore cuisiner la sardine au maroilles, au micro-onde) donc y'a moyen



Edit : petit coup de gueule pour les multinationales qui nous vendent des graines stériles.

Un ami fait pousser ses tomates et m'expliquait le système d'hybridation.

L'hybridation est un croisement naturel de 2 variétés ou espèces. Ca permet d'améliorer et de sélectionner des plants plus productifs et/ou résistants.



L'ennui c'est que forcément ça profite à tout le monde, comme ce poivron qu'on pourrait replanter.

Donc pour protéger leur source de revenus les grands grainetiers ont développé des souches hybrides fabuleuses (en terme de rendement) mais qu'on ne peut pas replanter de façon classique.

Historiquement la récolte de blé on en conservait une partie suffisante pour la prochaine fois.



Eh bah là on peut plus

Si tu veux un rendement de X tonnes à l'hectare tu es prisonnier d'un fournisseur sans quoi tu n'es plus rentable.



Je ne milite pas contre les OGM (ça a parfois du bon et je veux bien en débattre) mais contre les graines stériles.

On nous confisque notre alimentation !



(coup de gueule OFF). La nature m'émerveille toujours 90% des plantes sont à la fois mâles et femelles donc ça simplifie la chose.Pour le poivron je ne sais pas.Pour les arbres fruitiers il me semble que la pollinisation doit se faire par les insectes.Et quand on veut que ce soit plus efficace on le fait à la main comme pour les dattes.Où, comme pour certains pommiers de Chine où les insecticides ont décimé les insectes pollinisateurs Perso j'ai toujours la fenêtre de la cuisine entre ouverte (j'adore cuisiner la sardine au maroilles, au micro-onde) donc y'a moyenEdit : petit coup de gueule pour les multinationales qui nous vendent des graines stériles.Un ami fait pousser ses tomates et m'expliquait le système d'hybridation.L'hybridation est un croisementde 2 variétés ou espèces. Ca permet d'améliorer et de sélectionner des plants plus productifs et/ou résistants.L'ennui c'est que forcément ça profite à tout le monde, comme ce poivron qu'on pourrait replanter.Donc pour protéger leur source de revenus les grands grainetiers ont développé des souches hybrides fabuleuses (en terme de rendement) mais qu'on ne peut pas replanter de façon classique.Historiquement la récolte de blé on en conservait une partie suffisante pour la prochaine fois.Eh bah là on peut plusSi tu veux un rendement de X tonnes à l'hectare tu es prisonnier d'un fournisseur sans quoi tu n'es plus rentable.Je ne milite pas contre les OGM (ça a parfois du bon et je veux bien en débattre) mais contre les graines stériles.On nous confisque notre alimentation !(coup de gueule OFF).

Contribution le : Aujourd'hui 14:04:54