Baston de lynx roux devant une maison au Texas

Bobcats Battle Over Territory in Front Yard || ViralHog





Bobcats Battle Over Territory in Front Yard || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:20:20

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 756 Karma: 502 Y'en a un qui a fait une teinture, il est pas spécialement roux.



- Dans la Nature la couleur rousse est-elle synonyme d'agressivité ?

- Mon neveux est roux, dois-je m'inquiéter ?





Le kangourou roux, bagarreur dans l'âme

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:26