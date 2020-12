Options du sujet Imprimer le sujet

Chatalors Musique originale pour un showreel de drone 1 #1

Je suis accro Inscrit: 31/12/2013 12:53 Post(s): 1464



Le mois dernier j'ai composé la musique originale d'un showreel de drone et j'avais bien envie d'avoir vos retours









Le morceau est aussi dispo sur SoundCloud :



Merci !







