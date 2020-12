Options du sujet Imprimer le sujet

Une balade en BMX dans les rues vides de Paris avec Matthias Dandois

Inscrit: 22/06/2012 13:34

Unlocked Down - A Midnight Cruise in Paris - Matthias Dandois

Turbigo Re: Une balade en BMX dans les rues vides de Paris avec Matthias Dandois

Inscrit: 16/01/2009 09:06

Une ode à l'art !

Le



Le

Avant lui, le surf acrobatique. A l'époque ça faisait jazzer !



Ont disparu des disciplines :

- Tir aux pigeons vivants et pêche

- Polo à bicyclette

- Tir à la corde



Je trouverait pas déconnant de mettre le BMX acrobatique en discipline olympique.

