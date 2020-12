[Résolu]Vieux film noir et blanc sur un fil textile incassable

Je suis accro Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 1890 Karma: 1100

Bonjour, je cherche le titre ou meme un moyen de revoir ce film, je pense qu'il est noir et blanc mais pas completement certain



ça raconte l'histoire d'un genre de chimiste qui va decouvrir le moyen de produire un fil textile incassable, ultra resistant. Dans l'histoire,il va proposer son invention a des industriels qui vont commencer a produire des vetements avec mais ils seront confronté a un probleme de taille, comment decouper un textile en fil incassable? la solution sera trouvée : au chalumeau (il me semble en tout cas) et l'inventeur sera alors habillé d'un magnifique costume blanc immaculé, insalissable indechirable . Je me souviens également de la fin du film qui est pour le moins inattendue et donc je ne la spoilerai pas si quelqu'un souhaite voir ce film .



j'ai cherché un moment sur le net et avec tout un tas de mots clés pas moyen de mettre la main dessus.



merci d'avance a celui ou ceux qui retrouveront ce film

Contribution le : Aujourd'hui 08:25:30