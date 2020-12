Des images inédites des Beatles (documentaire à venir)

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8078 Karma: 1604







Avis aux fans des Beatles : entrez dans la salle de montage de Peter Jackson pour un aperçu exclusif d’images jamais vues auparavant de son documentaire The Beatles : Get Back ! Au cinéma le 1er septembre 2021.



Si je ne dis pas de bêtises, ce sont des images en noir et blanc qui ont été retravaillées et colorisées ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:18:47