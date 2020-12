Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Le Père Noël fait le con 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43151 Karma: 19364 Le Père Noël se prend une gamelle en faisant du vélo géant à Białystok, en Pologne. Que les enfants soient rassurés, il n'a été que légèrement blessé.





Santa Accident, Bialystok

Contribution le : Aujourd'hui 18:20:42