Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro La bagarre, ça fatigue... 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8107 Karma: 3511

La chute de cette pub est absolument magique

Contribution le : Aujourd'hui 21:17:55

Jinroh Re: La bagarre, ça fatigue... 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4327 Karma: 6621

https://www.koreus.com/video/chute-imprevisible-pub.html



Edit....cependant, je comprends tjs pas la satisfaction de ceux qui les cherchent.. Ooooh mon premier DJPEdit....cependant, je comprends tjs pas la satisfaction de ceux qui les cherchent..

Contribution le : Aujourd'hui 21:41:52

alfosynchro Re: La bagarre, ça fatigue... 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8107 Karma: 3511 @Jinroh Je m'disais aussi : "cette vidéo a plus d'un an, bizarre que le détecteur automatique de DJP n'ait pas réagi."

Contribution le : Aujourd'hui 21:56:46