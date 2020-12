De la musique tirée par les cheveux

Je suis accro Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 1866 Karma: 3025

Voici le clip de Lindsey Stirling, violoniste danseuse, ici suspendue par les cheveux…





Lindsey Stirling - Crystallize (from Home For The Holidays)



et elle joue en playback probablement, ou alors c'est le montage qui casse un peu la perf.

