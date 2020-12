Bannière de pub défectueuse

Je viens d'arriver Inscrit: 18/01/2010 00:17 Post(s): 48





Depuis aujourd'hui lorsque j'ouvre un article du site depuis mon téléphone portable sous Chrome Android, dans la seconde qui suit le chargement, toute la page est remplacée par une bannière de pub. J'ai bien dit remplace et non recouvre.



Ça ne le fait que sur koreus.com et ça ne le fait pas sur mon ordinateur. Je voulais savoir si ça le fait aussi à d'autres que moi.



Bonne journée



Edit: le lien de la bannière commence par https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php? ...

