Deux soleils à Dubaï

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68697 Karma: 31152 Deux soleils dans le ciel de Dubaï





Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3049 Karma: 2532 Quelqu'un pour nous expliquer cette illusion ? Perso ça ressemble à un reflet dans les lentilles du capteur optique. De plus filmer de face le soleil n'est pas bon pour le cmos. Après ça peut etre une reflexion dans du double vitrage aussi.

