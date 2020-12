🤖 Massage cardiaque à un éléphanteau

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43158 Karma: 19374 Un secouriste thaïlandais sauve un éléphanteau, percuté par une moto, avec un massage cardiaque dans la province orientale de Chanthaburi. Le motard n'a été que légèrement blessé.





Thai baby elephant hit by motorcycle survives after receiving CPR

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10537 Karma: 3205 Vu l'impact il ne doit pas être intact quand même !

